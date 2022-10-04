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Шойгу рассказал о непривлечении срочников к спецоперации

Глава Минобороны Шойгу заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в СВО

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой, а новые призывники не будут служить в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания, чьи слова передает РИА Новости.

«Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции», — объяснил глава Минобороны России.

Ранее портал «Объясняем.рф» сообщил, что солдаты-срочники после увольнения в запас могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

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Никита Абрамов
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