Оценена возможность мобилизации российских срочников после окончания службы

«Объясняем.рф»: срочники после увольнения в запас могут попасть под частичную мобилизацию

Солдаты-срочники после увольнения в запас могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится на портале «Объясняем.рф».

Там уточнили, что если срок службы россиянина по призыву заканчивается в октябре 2022 года, его могут мобилизовать только после увольнения в запас.

Также на портале сообщили, что россияне, которые уволились в запас после службы по контракту, принадлежат к приоритетной категории при мобилизации.

Как ранее пояснял представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач: это стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, подчеркнул он.