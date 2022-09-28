Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа еще одна приоритетная категория россиян для частичной мобилизации

Уволившихся со службы по контракту отнесли к приоритетной категории для мобилизации

Фото: Shutterstock

Россияне, которые уволились в запас после службы по контракту, принадлежат к приоритетной категории при мобилизации. Такую категорию назвали на портале «Объясняем.рф».

На информационном ресурсе также говорится, что человека могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы при условии, что он уволился в запас.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Как ранее пояснял представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Владимир Цимлянский, в первую очередь в рамках частичной мобилизации призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач: это стрелки, танкисты, артиллеристы, летчики, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, но в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, подчеркнул он.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые перед отправкой в зону спецоперации пройдут боевую подготовку.

Культура отмены
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии
Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей
У звезды «Сплетницы» и «Прослушки» Марлайн Барретт выявили рак яичников и матки
Автомобиль с надписью «военный комиссариат» заметили на границе с Грузией
Кадыров показал видео ампутации руки чеченского бойца сослуживцами
На Украине заявили о розыске организаторов референдумов
C 1 октября в России изменятся правила ОСАГО
Кара Делевинь впервые посетила торжество после выхода на улицу в грязной одежде
В РУСАДА сделали новое заявление по делу Валиевой
Пушилин отправился в Москву оформлять вхождение ДНР в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.