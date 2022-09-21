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Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Путин сообщил о решении объявить частичную мобилизацию в стране

Фото: Grigory Sysoev / Reuters

В России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к жителям страны, транслирует телеканал «Россия-24».

Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Призванные на службу жители страны будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации. Они получат выплаты и статус военнослужащих, которые проходят службу по контракту, сообщил Путин.

Президент заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

После частичной мобилизации главные цели спецоперации, по утверждению Путина, остаются неизменными, — это, в первую очередь, освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

20 сентября Госдума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также в предлагаемых поправках к УК предполагается ответственность за мародерство в военное время, отказ от исполнения приказов командиров, отказ от участия в военных действиях и срыв оборонного заказа.

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Анастасия Шейкина
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