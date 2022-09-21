Путин анонсировал цели спецоперации после частичной мобилизации

Президент России Путин назвал неизменными цели освобождения ДНР и ЛНР в ходе СВО

Президент России Владимир Путин анонсировал цели специальной военной операции на Украине после объявления частичной мобилизации граждан. Об этом он сообщил во время своего обращения по поводу референдумов на территории Донбасса, которое транслирует телеканал «Россия-24».

По словам президента, главные цели спецоперации остаются неизменными — в первую очередь, это освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент отметил, что ЛНР «освобождена полностью», а ЛНР — частично.

В России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.