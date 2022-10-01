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Шойгу объяснил перенос осеннего призыва в России на месяц

Шойгу объяснил перенос начала осеннего призыва на месяц загруженностью военкоматов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перенос начала осеннего призыва на месяц позже в России связан с высокой загруженностью военкоматов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС

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30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. В 2022 году он начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября. На срочную службу будут призваны 120 тысяч человек.

Позднее в Генштабе заявили, что солдат-срочников, которых призовут в рамках осенней призывной кампании, не будут привлекать к участию в специальной операции на Украине. После окончания срока службы их уволят в запас и направят к месту проживания.

В Кремле объяснили перенос призыва перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников».

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Анастасия Шейкина
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