Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек», — говорится в тексте указа главы государства.

Кроме того, президент поручил правительству России, органам исполнительной власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с призывом на срочную службу. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.