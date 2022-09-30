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В Генштабе ответили на вопрос о привлечении срочников к СВО

В Генштабе заявили, что срочников не будут привлекать к участию в СВО

Фото: Мария Сивохина / Коммерсантъ

Солдат-срочников, которых призовут в рамках осенней призывной кампании, не будут привлекать к участию в специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский, чьи слова приводит РИА Новости.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — сказал представитель Генштаба.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в России, который стартует 1 ноября. планируется привлечь в ряды ВС России 120 тысяч человек. Документ вступил в силу со дня своего официального публикования.

Владимир Путин 21 сентября сообщил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

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Никита Абрамов
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