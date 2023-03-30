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19:27, 30 марта 2023Россия

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, что призыв на срочную службу начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» планируется призвать 147 тысяч человек.

Кроме того, в документе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

«Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу», — говорится в указе.

Предыдущий призыв в армию стартовал 1 ноября 2022 года и продлился до 31 декабря 2022 года. В Кремле объяснили перенос призыва перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников».

Тогда глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что солдат-срочников не планируется привлекать к участию в специальной военной операции на Украине (СВО).

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Никита Абрамов
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