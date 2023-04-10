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19:26, 10 апреля 2023Россия

В Госдуме анонсировали уравнивание электронных и бумажных повесток

Картаполов: электронные и традиционные повестки будут иметь равную юридическую силу

Фото: Кошелев Илья / news.ru / Globallookpress.com

Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, говоря о законопроекте о совершенствовании воинского учета, передает ТАСС.

«Так, мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения: через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — рассказал Картаполов.

По его словам, военнообязанные смогут получить повестки и через личный кабинет, и через портал госуслуг, и в МФЦ. Картаполов уточнил, что система будет построена на базе проверенной системы цифрофизации госуслуг.

Ранее сообщалось, что 11 апреля Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Картаполов заявил, что изменения должны исправить в воинском учете недостатки, которые были выявлены в 2022 году.

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Варвара Кошечкина
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