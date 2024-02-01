Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:39, 1 февраля 2024Россия

В России предложили поднять призывной возраст для мигрантов

Депутаты ГД предложили поднять до 50 лет призывной возраст для мигрантов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ряд депутатов Госдумы подготовил поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Проект предлагает повысить до 50 лет призывной возраст для мужчин, которые получили гражданство России. В пояснительной записке указано, что сейчас многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство».

По статистике МВД России, за январь-октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысячи иностранных граждан. Сегодня в стране подлежат призыву на военную службу граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

7 декабря 2023 года сообщалось, что в Московской области более 350 мигрантов забрали в армию. Все они получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, нарушив таким образом требования Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин высказался о немецком автопроме

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      В России предложили поднять призывной возраст для мигрантов

      В США оценили пакет помощи ЕС Украине

      ФСБ задержала помогавшую украинцам в Белгороде волонтера

      Американцы отказались уходить из Сирии

      Глава Пентагона извинился за свою тайную госпитализацию

      В США высказались о последствиях сокращения помощи Украине

      На Украине заявили о гибели двух французских добровольцев

      Игрок забил мяч ударом со своей половины поля в матче клубов Месси и Роналду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше