Под Москвой сотни мигрантов-нарушителей забрали в армию

В Подмосковье более 350 получивших паспорт России мигрантов забрали в армию

В Московской области сотни получивших российское гражданство мигрантов забрали в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ряды Вооруженных сил России пополнили более 350 человек, уточняет канал. Все они получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, нарушив таким образом требования Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Призыву мигрантов в армию предшествовали двухмесячные рейды, отмечает канал. На протяжении этого времени силовики выявляли нарушителей на подмосковных складах и стройплощадках.

Ранее в Воронеже посетителям ресторана азербайджанской кухни вручили повестки в военкомат. Появившиеся в заведении силовики начали проверку документов у присутствующих. После нее повестки вручили примерно 50 участникам мероприятия.