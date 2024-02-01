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19:58, 1 февраля 2024Россия

В Госдуму внесли законопроект о новой обязанности вузов и колледжей

В Госдуму внесли проект, обязывающий вузы и колледжи вывешивать флаг России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий вузы и колледжи страны вывешивать на зданиях флаг России. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ вносит изменения в федеральный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Согласно девствующим правилам, вывешивать триколор обязаны только общеобразовательные организации, такие как школы, гимназии и лицеи. В случае принятия проекта сентября этого года норма распространится на вузы и колледжи.

Авторы инициативы в пояснительной записке обращают внимание на результаты опросов ВЦИОМ, согласно которым абсолютное большинство респондентов позитивно воспринимают церемонии с использованием государственного флага.

Ранее, в марте 2023 года, в Госдуму внесли законопроект о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы. В пояснительной записке объясняется, что церемония поможет развитию патриотических взглядов у молодежи и борьбе с фальсификацией истории.

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      Константин Лысяков
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