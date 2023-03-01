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17:52, 1 марта 2023Россия

В Думу внесли проект закона о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы

Фото: URA.RU / TASS

КПРФ внесла в Государственную думу проект закона о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы. Это следует из данных, опубликованных на портале системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Поправка к действующему закону содержит расширение существующего в школах ритуала подъема российского флага.

«В общеобразовательных организациях в начале каждой учебной недели осуществлять поднятие копии Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации на период всей учебной недели», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что подъем копии Знамени Победы нужен для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против России.

Документ внесен на рассмотрение депутатами Николаем Коломейцевым, Денисом Парфеновым, Ольгой Алимовой, Анастасией Удальцовой, Юрием Синелыциковым и другими.

С 1 сентября 2022 года во всех школах России введено обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Это решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, который подчеркнул, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов и потому совершаться достойно. С идеей введения такой процедуры выступил экс-министр культуры Владимир Мединский, который предложил перенять эту церемонию у США.

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Марк Леонов
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