Мединский захотел научить российских школьников патриотизму по примеру США

Помощник президента России Мединский захотел научить школьников патриотизму по примеру США

Помощник президента России Владимир Мединский захотел учить российских школьников патриотизму по примеру США, где уроки начинаются с воспевания страны и ее государственных символов. Его слова приводит ТАСС.

Мединский подчеркнул, что уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века. «И только в некоторых штатах отдельными местными законами разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны», — рассказал он.

Мединский попросил комиссию обратиться в Минпросвещения России с рекомендацией «аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня».

Члены комиссии единогласно поддержали его. Протокол заседания будет направлен Министру просвещения России Сергею Кравцову.

Ранее сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила переписать школьные учебники и скорректировать обучающие программы с учетом происходящих сейчас событий. По ее мнению, нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.