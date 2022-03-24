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Мединский захотел научить российских школьников патриотизму по примеру США

Помощник президента России Мединский захотел научить школьников патриотизму по примеру США

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский захотел учить российских школьников патриотизму по примеру США, где уроки начинаются с воспевания страны и ее государственных символов. Его слова приводит ТАСС.

Мединский подчеркнул, что уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века. «И только в некоторых штатах отдельными местными законами разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны», — рассказал он.

Мединский попросил комиссию обратиться в Минпросвещения России с рекомендацией «аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня».

Члены комиссии единогласно поддержали его. Протокол заседания будет направлен Министру просвещения России Сергею Кравцову.

Ранее сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила переписать школьные учебники и скорректировать обучающие программы с учетом происходящих сейчас событий. По ее мнению, нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.

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Константин Лысяков
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