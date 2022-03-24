В Госдуме ответили предложившему молиться в школах Мединскому

Депутат Госдумы Берулава отверг идею помощника президента Мединского молиться в школах

Предложение помощника президента России Владимира Мединского молиться в школах — ненужная крайность. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, его слова приводит издание «Подъем».

По его мнению, нужно восстанавливать все лучшее, что было в советской школе, а не разрушать. «Мы молитвы не произносили, но были патриотами своей страны. Учителя в школе нас так воспитывали с первого класса», — ответил Берулава на идею Мединского.

Депутат подчеркнул, что нужно уделять больше внимания подготовке учителей, чтобы они «отдавались на все сто и воспитывали преданных людей».

Ранее Мединский предложил учить российских школьников патриотизму по примеру США, где уроки начинаются с воспевания страны и ее государственных символов. Он почеркнул, что уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке. Идею Мединского единогласно поддержали члены межведомственной комиссии по историческому просвещению.

22 марта сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила переписать школьные учебники с учетом происходящих сейчас событий. По ее мнению, нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.