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В Совфеде захотели переписать школьные учебники

Сенатор Совфеда Алтабаева предложила переписать школьные учебники
Екатерина Алтабаева

Екатерина Алтабаева. Фото: Совет Федерации / Flickr

В Совете Федерации захотели переписать школьные учебники и скорректировать обучающие программы с учетом происходящих сейчас событий. С таким предложением выступила зампред комитета по образованию верхней палаты парламента, сенатор Екатерина Алтабаева, чьи слова передает ТАСС.

По ее мнению, нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.

«Нужно подробнее говорить, что значительная часть сегодняшних украинских земель входила в состав Московии, Российского государства, и тогда у ребенка будет представление о том, что там жили русскоязычные люди», — заявила Алтабаева.

Сенатор отметила, что в учебниках, которые она посмотрела, эта тема упоминается мало. По словам Алтабаевой, понимание об общей истории и корнях славянских народов должно формироваться на протяжении нескольких лет обучения.

Она добавила, что нужно больше внимания уделять истории регионов. Сенатор предлагает выделить на них в учебном плане один час и сделать обязательными. «Когда рассказывать о подвиге предков, если не в ходе изучения курса региональной истории? А сейчас это падчерица, сидящая у порога», — считает она.

Алтабаева также предлагает создать многоэтапную систему проверки учебников, аналогичную советской. Сенатор заявила, что нужно «уходить от монополии Министерства просвещения на все этапы работы с экспертизой».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в школьные и университетские учебники по биологии следует добавить информацию о вакцинации. По ее словам, школьники и студенты не знают о том, как устроен человек и его иммунитет, и эти данные она предложила внести в программы обучения.

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Константин Лысяков
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