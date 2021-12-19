Глава Роспотребнадзора предложила добавить информацию о вакцинации в учебники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в школьные и университетские учебники по биологии следует добавить информацию о вакцинации. Об этом она сообщила в интервью «Научной России».

По мнению Поповой, школьники и студенты не знают о том, как устроен человек и его иммунитет, и эти данные она предложила внести в программы обучения. «Впервые в истории человечества мы оказались в ситуации, когда личная тема здоровья коснулась всех и каждого и информация по этой теме стала абсолютно доступной. И никто не задумывался над тем, какого качества эта информация», — сказала она. По мнению главного санитарного врача, заведомо ложные сведения о вакцинации, которые доступны в интернете, заставляют людей отказываться от прививки. «Будет продолжаться работа по разъяснению необходимости вакцинации», — добавила она.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По словам Поповой, Москва изучает аналогичный опыт разных стран по внедрению различных санкций за отказ сделать прививку, но нужно понять, насколько он эффективен и применим к России.