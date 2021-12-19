Роспотребнадзор оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» оценила возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет ТАСС.

По словам главного санитарного врача, Москва изучает аналогичный опыт разных стран по внедрению различных санкций за отказ сделать прививку, но нужно понять, насколько он эффективен и применим к России.

В октябре член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, с помощью данной меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения. Комментируя эту идею, президент России Владимир Путин отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 нужно наращивать без административного давления. По словам главы государства, важно терпеливо объяснять людям необходимость прививки.

10 декабря стало известно, что жители Австрии старше 14 лет начнут платить штраф за отказ от вакцинации. Он составит 3,6 тысячи евро (почти 291 тысяча рублей). Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

