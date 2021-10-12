Путин оценил идею ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

Путин: темпы вакцинации от COVID-19 нужно наращивать без административного давления

Темпы вакцинации от COVID-19 необходимо наращивать без административного давления. Так идею ввести штрафы за отказ от прививки оценил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По словам главы государства, важно терпеливо объяснять людям необходимость прививки.

Президент России отметил, что спасти людей от инфицирования может лишь вакцинация. «Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе», — подчеркнул Путин на первой встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Кроме того, глава государства призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ. Необходимо разъяснять россиянам все преимущества, связанные с профилактикой коронавируса, добавил Путин.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, с помощью данной меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.