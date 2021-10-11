В Кремле оценили идею ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19

Введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19 нереально, так как это нарушает социальный характер государства. Так эту идею оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, социальный характер страны записан в Конституции, а самым большим приверженцем этого характера является президент России Владимир Путин. Песков отметил, что другого способа защитить свою жизнь, кроме вакцинации, не существует.

Бороться с пандемией коронавируса необходимо всеми доступными методами, и в первую очередь разъяснением безальтернативности вакцинации, заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил начать каждый месяц штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса. По его словам, с помощью этой меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.