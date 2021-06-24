Учительница заразила коронавирусом учеников и попала под угрозу крупного штрафа

В Тюменской области учительнице грозит штраф в 500 тысяч рублей из-за заразившихся коронавирусом школьников. Об этом сообщает 72.RU.

Преподаватель не захотела прививаться и заполнила письменный отказ от вакцинации, а потом заболела COVID-19. От нее вирус подхватили четыре ученика.

За это учительница попала под административную ответственность, по которой ей грозит штраф вплоть до полумиллиона рублей. При этом на заседании регионального оперштаба отметили, что, если бы кто-то из зараженных школьников умер, учительнице бы уже грозила бы уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до пяти лет.

Теперь всех учителей в регионе, которые не захотят вакцинироваться, обяжут написать расписку, что они предупреждены о возможных последствиях отказа.