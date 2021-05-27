Раскрыто смертельно опасное осложнение у детей после коронавируса

Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне и детского госпиталя MassGeneral раскрыли механизм, который является причиной редкого, но смертельно опасного осложнения у детей и подростков, перенесших COVID-19. Вирусные частицы, оставшиеся в кишечнике после первичной инфекции, могут попасть в кровоток и вызвать мультисистемный воспалительный синдром у детей или MIS-C. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

В исследовании приняли участие сто детей (19 с воспалительным синдромом, 26 с COVID-19 и 55 здоровых). Оказалось, что именно проникновение вируса через стенки кишечника в кровеносную систему является причиной MIS-C. Ключевую роль в этом играет белок зонулин, регулирующий кишечную проницаемость. Через промежутки между эпителиальными клетками вещества в просвете кишечника попадают в кровоток. В случае с глютеном это может вызвать целиакию у чувствительных людей. Ацетат ларазотида, применяемый при лечении целиакии, действует как блокатор зонулина.

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Специалисты использовали ацетат ларазотида в качестве терапевтического средства для лечения MIS-C у одного пациента, что привело к уменьшению антигенов SARS-CoV-2 в плазме крови и биомаркеров воспаления, а также улучшению других клинических показателей.

Мультисистемный воспалительный синдром может заявить о себе через несколько недель после инфекции. Симптомы включают лихорадку, боль в брюшной полости, диарею, сыпь и сильную слабость. Также возможен цитокиновый шторм, который может привести к сильным повреждениям сердца, печени и других органов. У восьмидесяти процентов детей с MIS-C развивается тяжелая патология сердца, в результате чего им требуется длительная госпитализация и продолжительный период реабилитации. Больные вынуждены принимать стероиды и инъекции иммуноглобулина.

MIS-C возникает менее чем у одного процента детей, заразившихся SARS-CoV-2. По состоянию на 3 мая 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщали о 3742 случаях MIS-C с 35 летальным исходом.