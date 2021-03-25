Шестеро российских детей заразились неизвестной болезнью

В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей госпитализированы с неизвестной болезнью. Об этом сообщили в мэрии города, передает РИА Новости.
«Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии, точный — будет определен после проведения лабораторных исследований», — сказал собеседник агентства.
По его словам, детям от трех до 11 лет. Младшие доставлены в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, еще троих госпитализировали в районную больницу. В село выехали специалисты из профильных комитетов областной администрации, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, отметили в мэрии Волгограда. Прокуратура также начала проверку.
Кроме того, вспышка инфекционного заболевания произошла в детском саду Волгограда. Там инфекцию обнаружили у шестерых детей и двоих воспитателей.
Ранее в городе Шахтерске на Сахалине выявили девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. Семерых воспитанников дошкольного учреждения госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.