Шестеро российских детей заразились неизвестной болезнью

В селе Сидоры Волгоградской области шестеро детей госпитализированы с неизвестной болезнью. Об этом сообщили в мэрии города, передает РИА Новости.

«Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии, точный — будет определен после проведения лабораторных исследований», — сказал собеседник агентства.

По его словам, детям от трех до 11 лет. Младшие доставлены в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, еще троих госпитализировали в районную больницу. В село выехали специалисты из профильных комитетов областной администрации, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, отметили в мэрии Волгограда. Прокуратура также начала проверку.

Кроме того, вспышка инфекционного заболевания произошла в детском саду Волгограда. Там инфекцию обнаружили у шестерых детей и двоих воспитателей.

Ранее в городе Шахтерске на Сахалине выявили девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. Семерых воспитанников дошкольного учреждения госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.

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