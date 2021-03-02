Более 90 детей отравились салатами в российских школах

За последние две недели в 25 школах Красноярска отравился 91 ребенок в возрасте от семи до 14 лет. Во всех случаях диагностирован кишечный иерсиниоз, сообщается на сайте регионального правительства.

Продукты во все пострадавшие школы доставлял один и тот же поставщик. Управление Роспотребнадзор по Красноярскому краю и Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели расследование и выявили ДНК возбудителя иерсиниоза в образцах овощной продукции от поставщика, суточных пробах салата из моркови с яблоками и салата «Витаминный». В пищеблоках школ патогенных микроорганизмов не обнаружено, позже там провели дезинфекцию.

Роспотребнадзор временно запретил деятельность этой организации, проводятся служебные проверки по всем случаям отравления. Краевая прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм. Продукты питания в пострадавшие учебные заведения теперь поставляет другая компания. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов.

Мэр города Сергей Еремин в своем Instagram уточнил, что после массового отравления детей уволены двое ответственных за школьное питание.