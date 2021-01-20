В подмосковных школах отравились более 90 детей

В школах подмосковного Красноармейска отравились более 90 детей, они лечатся на дому. Об этом рассказала начальник отдела образования города Лариса Лазарева в разговоре с телеканалом «360».

По ее словам, причина отравления пока не установлена. В школах №3 и №4, где отравились дети, уже проверили пищеблоки, а также состояние помещений и продуктов питания.

Телеканал отмечает, что питание в школы поставляется одной и той же компанией — «ПродФутСервис». Следователи проводят осмотр школ, уточнила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Буйнакске отравились почти 200 человек, они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Изначально было известно лишь об отравлении детей, они начали поступать в больницы 12-го числа. Глава города Исламудин Нургудаев предположил, что причиной могли стать просроченные продукты из подарочных наборов. Позже в Роспотребнадзоре заявили, что инцидент произошел из-за грязной питьевой воды.