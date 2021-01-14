Россия
 
Последние новости
Власти исключили возможность привиться вакциной Pfizer в России
В России за сутки умерли 570 пациентов с коронавирусом
В России за сутки выявили 24 763 случая заражения коронавирусом
Военный раскрыл гостайну в обмен на фото обнаженных женщин
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Эстония отказалась проводить референдум о браке
Диетолог перечислила простые правила для похудения
В российской тюремной больнице заточкой убили заключенного
Фото гимнастки Солдатовой в обтягивающем костюме вызвало недоумение у фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Число отравившихся водой в Дагестане снова возросло

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: НТВ

В дагестанском Буйнакске уже более ста человек обратились к врачам с отравлением, госпитализировано 83 человека. Более половины из них — дети. Об этом сообщили в мэрии города, передает ТАСС в четверг, 14 января.

Там уточнили, что всего за медицинской помощью обратились 115 человек, 69 детей проходят лечение. Отравившиеся находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в Дагестане. Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев предположил, что им могло стать плохо из-за просроченных продуктов из подарочных наборов. Позже причину отравления детей назвали в Роспотребнадзоре. По данным службы, инцидент произошел из-за грязной питьевой воды.

Дети начали поступать в больницы 12 января, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. У всех пациентов наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. Проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в службе. Кроме того, усилен контроль за качеством воды, подаваемой населению города.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа причина отравления более 60 детей в Дагестане
Названа возможная причина отравления более 50 российских детей
Десятки российских детей госпитализировали с отравлением