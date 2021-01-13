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Названа возможная причина отравления более 50 российских детей

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Фото Алексея Майшева / РИА Новости

Более 50 госпитализированных детей в дагестанском Буйнакске могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов. Такую причину назвал глава города Исламудин Нургудаев, передает «Интерфакс».

По словам Нургудаева, матери рассказали о разных продуктах, после которых дети почувствовали себя плохо. Женщины предположили, что отравление могло наступить из-за мандаринов или соков, после чего власти выдвинули версию о подарках.

Глава Буйнакска отметил, что отравившиеся дети живут в разных районах и поселках города. Он не исключил выдвинутую следственными органами версию отравления загрязненной питьевой водой, поскольку экспертиза еще не завершена.

Дети начали поступать в больницы 12 января, их состояние оценивают как средней тяжести. У пациентов наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройства кишечника. В Буйнакск направлена бригада специалистов Минздрава региона, эпидемиологи и инфекционисты. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

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