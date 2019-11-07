В российском поезде произошло массовое отравление детей

В следовавшем из Владикавказа в Москву поезде отравились 29 детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

По ее словам, дети в возрасте от 9 до 14 лет ехали группой из санатория в Минеральных Водах. 6 ноября у восьми из них ухудшилось самочувствие, им оказали медицинскую помощь на станции «Россошь». Впоследствии с аналогичными симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок. В результате по прибытии в Москву госпитализировали 29 детей с отравлением.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины отравления несовершеннолетних.

Ранее сообщалось об отравлении детей, прибывших из нескольких российских регионов в Казань для участия в футбольном турнире. В больницу обратились 16 человек, шестеро из них были госпитализированы. У них был выявлен норовирус.

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