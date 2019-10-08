Россияне массово отравились в кафе

В Братске Иркутской области 13 человек отравились в кафе быстрого питания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. На амбулаторном лечении находятся семь человек, в том числе один ребенок», — сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.

В ходе проверки в кафе выявили нарушения, среди которых — наличие продуктов с истекшим сроком годности, сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора по региону. Деятельность кафе временно приостановлена.

Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.

Ранее в Уфе 15 человек обратились в местную инфекционную больницу с признаками пищевого отравления после употребления в пищу шаурмы, купленной в одном из местных киосков. Среди обратившихся с отравлением местных жителей было пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет.

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