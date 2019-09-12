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Россияне массово отравились шаурмой

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В Уфе 15 человек обратились в местную инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Все они почувствовали недомогание после употребления в пищу шаурмы, купленной в одном из местных киосков. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Среди обратившихся с отравлением местных жителей — пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет. Все употребившие в пищу шаурму из киоска на остановке в микрорайоне «Сипайлово» госпитализированы.

На место реализации шаурмы направили следственно-оперативную группу. Деятельность киоска приостановлена, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее стало известно, что у 98 процентов предприятий, продающих шаурму в Москве, выявили санитарные нарушения. Проверка проводилась с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. В 65 проверенных предприятиях выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению шаурмы. Так, безопасным оказался только один ларек.

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