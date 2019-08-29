В Москве нашли только один ларек с безопасной шаурмой

У 98 процентов предприятий, продающих шаурму в Москве, выявили санитарные нарушения. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Всего ведомство проверило 66 объектов. Проверка проводилась с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. В 65 проверенных предприятиях (98 процентов) выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению шаурмы, а также требований технических регламентов. Они представляли угрозу здоровью и жизни людей.

«В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По результатам проверок изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов обезличенного сырья и готовой пищевой продукции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди других нарушений выявили отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, а также маркировки продукции и сроков, а также правил хранения. В проверенных помещениях не соблюдались требования их содержания, не был организован дезинфекционный режим, не было условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. У сотрудников торговых точек не нашлось необходимых медицинских осмотров и вакцинации, а также «базовых знаний санитарной культуры.

5 августа в Подмосковье полицейские задержали 19 мигрантов, которые работали в цеху по производству заготовок для шаурмы. Установлено, что в цеху не соблюдался ряд ветеринарно-санитарных правил. Кроме того, там хранилось куриное мясо с истекшим сроком годности. Производимая нелегалами продукция поставлялась в точки общепита Москвы и Подмосковья для приготовления шаурмы. Согласно результатам лабораторных исследований, изъятые образцы мясной продукции не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов.

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