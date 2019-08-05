В России обнаружили цех с нелегалами и опасным мясом для шаурмы

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В Подмосковье полицейские задержали 19 мигрантов, которые работали в цеху по производству заготовок для шаурмы. Найденные там продукты не соответствовали требованиям безопасности, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Установлено, что в цеху не соблюдался ряд ветеринарно-санитарных правил. Кроме того, там хранилось куриное мясо с истекшим сроком годности. Производимая нелегалами продукция поставлялась в общепиты Москвы и Подмосковья для приготовления шаурмы. Согласно результатам лабораторных исследований, изъятые образцы мясной продукции не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов.

Уточняется, что из 19 задержанных мигрантов 16 не имели законных оснований для нахождения и осуществления трудовой деятельности в России. В отношении нелегалов составлено 16 административных протоколов по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и 18.10 КоАП («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации»).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК («Организация незаконной миграции») в отношении 45-летнего местного жителя, он находится под подпиской о невыезде.

Работа цеха приостановлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В июле в Чурапчинском районе (Якутия) была зафиксирована острая пищевая токсикоинфекция в связи с отравлением шаурмой в одном из местных кафе быстрого питания. Уточняется, что всего за медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 человека, среди них — восемь детей. 20 обратившихся получат лечение в стационаре.

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