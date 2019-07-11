Шаурму прорекламировали с помощью христианской мученицы

Владелица пермского кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина использовала христианские образы в рекламе заведения. Она рассказала Ura.ru, что самостоятельно придумывает подобные способы привлечь клиентов и понимает, что «ходит по грани».

Рекламная публикация появилась на странице кафе во «ВКонтакте». На фотографии полуобнаженная модель в образе мученицы признается в любви «божественной шаурме». «Нет смысла быть мученицей ПП (правильного питания — прим. «Ленты.ру»), когда есть божественно вкусная "Шаурма не за горами", где можно поддаться искушению без греха для фигуры», — говорится в подписи.

По словам Бурдиной, они стараются делать нетривиальный контент. «Есть устоявшиеся шаблоны, которые можно встретить в интернете, вроде "божественной шаурмы". Есть группы, где обсуждают вкусы шаурмы в Перми и других городах. Нам эти шаблоны навеяли такие картинки, мы от них и стали отталкиваться», — рассказала владелица.

Она подчеркнула, что при создании рекламы не преследует цели кого-то оскорбить или высмеять, поскольку сама «является крещеной и уважительно относится ко всему этому».

Ранее блогер Амиран Сардаров пригласил президента России Владимира Путина в свое заведение и пообещал назвать одно из блюд в честь главы государства — «Шаурма для Путина».

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