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Случайный снимок на пляже разрушил жизнь продавца шаурмы

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Продавец шаурмы из Великобритании Бронсон Али (Bronson Ali) попал в центр скандала после того, как пользователи сети ошибочно обвинили его в педофилии. Об этом сообщает The Lincolnsgire Live.

26-летний мужчина рассказал, что 7 августа приехал на пляж вместе с большим количеством родственников, среди которых было 17 его младших братьев и сестер. Семья провела на море целый день.

В один момент Бронсон отошел вместе с дядей и двоюродным братом подальше от детей, чтобы покурить. Пока они наблюдали за родственниками издалека, прохожие сфотографировали его и выложили снимок в Facebook, где назвали продавца шаурмы педофилом. Мужчина узнал об этом на следующий день, когда получил от друга свою фотографию с обвинениями.

Сначала Бронсон просто посмеялся над постом, однако затем увидел, что снимок набрал огромное количество просмотров. Пользователи сети оставили множество гневных комментариев с оскорблениями в адрес «педофила».

Мужчина быстро связался с полицией, благодаря чему пост оперативно удалили из соцсети. Однако Бронсон говорит, что до сих пор боится выходить из дома и называет тот день худшим в его жизни.

«Этот инцидент очень плохо повлиял на мою жизнь. Я не хочу покидать квартиру. Я просто сижу дома, я не могу управлять своим бизнесом, потому что я не хочу показывать лицо», — заявил продавец шаурмы. Он также отметил, что записался к врачу из-за стресса, вызванного обвинениями.

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