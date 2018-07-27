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Гендиректора медиакорпорации CBS обвинили в домогательствах

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Лесли Мунвз

Генерального директора телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвза обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает The Hollywood Reporter, обличительный материал будет позднее опубликован на страницах журнала New Yorker.

Одного из самых влиятельных людей в Голливуде заподозрили в «поцелуях и прикосновениях без разрешения». Имя жертвы не раскрывается. По утверждению СМИ, некоторые инциденты произошли более 20 лет назад, однако есть свидетельства и более поздних случаев домогательств со стороны Мунвза.

Автором статьи значится журналист Ронан Фэрроу, в подачи которого в 2017 году посыпались обвинения в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В CBS заявили, что уже занялись собственным расследованием в отношении Мунвза.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

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