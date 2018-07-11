Люка Бессона опять обвинили в домогательствах

Еще несколько женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на французские СМИ.

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По словам 49-летней ассистентки режиссера по кастингу, Бессон каждый раз, оказываясь с ней в лифте, требовал от нее интима. Две другие женщины утверждают, что режиссер «вел себя неуместно», а одна актриса была вынуждена сбежать с кастинга «на четвереньках».

Режиссер все обвинения отверг. Адвокат Бессона Тьерри Марембер назвал слова женщин «обвинениями из разряда фантастики».

19 мая актриса Сан Ван Рой заявила, что Бессон подсыпал наркотики ей в чай и изнасиловал. Проведенный следствием токсикологический анализ не выявил в ее крови следов запрещенных препаратов.

3 мая этого года Американская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах. В октябре 2017 года из академии исключили по тем же причинам продюсера Харви Вайнштейна.

В том же месяце несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

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