Обвинившую Бессона в изнасиловании актрису проверили на наркотики

Токсикологический анализ крови актрисы, обвинившей французского режиссера Люка Бессона в том, что он подсыпал наркотики ей в чай и изнасиловал, дал отрицательный результат. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно информации газеты, которую также подтверждает AFP, образцы крови из капилляров, взятые следователями полиции для проверки на содержание в них наркотиков, оказались отрицательными.

27-летняя актриса Сан Ван Рой (Sand Van Roy) подала жалобу на изнасилование 19 мая. По словам заявительницы, накануне она была на рандеву с Бессоном в отеле «Бристоль». Выпив чашку чая, предложенную ее спутником, девушка сказала, что чувствует слабость, и упала в обморок. Очнувшись, она якобы осознала, что была подвергнута сексуальному насилию со стороны 59-летнего режиссера.

Адвокат Бессона Тьерри Марембер заявил, что режиссер «категорически отрицает эти причудливые обвинения».

Сан Ван Рой играла второстепенные роли в фильмах «Такси 5» и «Валериан», спродюссированных Бессоном. По словам актрисы, ее работа долгое время зависела от режиссера, подвергавшего ее психологическому и физическому насилию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!