Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Французского режиссера Люка Бесссона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал Europe 1.

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Имя потерпевшей не раскрывается, но известно, что это 27-летняя актриса и модель. Она подала иск против Бессона в пятницу. По ее утверждению, режиссер совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера в парижском отеле «Бристоль» в минувший четверг.

59-летний Бессон, по словам его представителя, «упал со стула», узнав об обвинениях, и категорически их отвергает.

Полиция приняла иск, режиссер пока остается на свободе.

3 мая этого года Американская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах. В октябре 2017 года из академии исключили по тем же причинам продюсера Харви Вайнштейна.

В том же месяце несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

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