Харви Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии

Американская академия киноискусств, присуждающая премию «Оскар», исключила из своих рядов подозреваемого в сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом со ссылкой на заявление академии сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что за решение об исключении Вайнштейна проголосовало больше необходимых двух третей участников совещания.

12 октября сообщалось, что полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Дело о домогательствах было открыто в 2004 году.

Перед этим сразу несколько работавших с Вайнштейном женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны. В частности, актриса Люсия Эванс обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу, а актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. На приставания также пожаловались Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейна уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Co 9 октября после появления статьи в New York Times. В публикации утверждается, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.