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17:33, 11 июня 2026Силовые структуры

России перешло имущество на сотни миллиардов из-за дела «Русагро»

Суд арестовал имущество на 550 млрд руб. по делу «Русагро», оно передано государству
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд арестовал имущество обвиняемых по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича на 550 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.

По иску Генеральной прокуратуры России имущество передано в доход государства. Подробности об имуществе не разглашаются.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год участники криминальной схемы путем обмана стали владельцами крупного агропромышленного холдинга, затем довели его до банкротства и легализовали похищенное имущество. При этом они использовали коррупционные связи в органах исполнительной власти одного из российских регионов.

Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Тогда сообщалось, что они убедили основателя масложирового холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.

Мошкович и Басов находятся в СИЗО. Их активы изъяли в доход государства.

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