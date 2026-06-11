России перешло имущество на сотни миллиардов из-за дела «Русагро»

Суд арестовал имущество на 550 млрд руб. по делу «Русагро», оно передано государству

Суд арестовал имущество обвиняемых по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича на 550 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.

По иску Генеральной прокуратуры России имущество передано в доход государства. Подробности об имуществе не разглашаются.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год участники криминальной схемы путем обмана стали владельцами крупного агропромышленного холдинга, затем довели его до банкротства и легализовали похищенное имущество. При этом они использовали коррупционные связи в органах исполнительной власти одного из российских регионов.

Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Тогда сообщалось, что они убедили основателя масложирового холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.

Мошкович и Басов находятся в СИЗО. Их активы изъяли в доход государства.