В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

«Ъ»: Следователи обвинили Мошковича и Басова в мошенничестве на 30 млрд рублей

Ущерб по делу основателя «Русагро» Мошковича оценили в миллиард рублей

Начало событий в новости Ущерб по делу основателя «Русагро» Мошковича оценили в миллиард рублей

В уголовном деле основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и его бывшего гендиректора Максима Басова о захвате масложирового холдинга «Солнечные продукты» появились новые подробности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, фигуранты убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.

Защита обвиняемых настаивает на коммерческом споре.

Мошкович и Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Сейчас фигуранты находится в СИЗО.

