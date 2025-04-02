Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 2 апреля 2025Силовые структуры

В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

«Ъ»: Следователи обвинили Мошковича и Басова в мошенничестве на 30 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ущерб по делу основателя «Русагро» Мошковича оценили в миллиард рублей
Вадим Мошкович

Вадим Мошкович. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В уголовном деле основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и его бывшего гендиректора Максима Басова о захвате масложирового холдинга «Солнечные продукты» появились новые подробности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, фигуранты убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.

Защита обвиняемых настаивает на коммерческом споре.

Мошкович и Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Сейчас фигуранты находится в СИЗО.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Дрон из фанеры и бутылки нашли в московском лесу

    Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах»

    В России разработали модульный «Рубин» для защиты от дронов

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

    Стало известно о возможном вреде российским военным из-за сообщений о боях под Курском

    Госдума приняла закон о лишении свободы на семь лет за призывы к санкциям против России

    В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

    Хинштейн ответил на приписываемые ему слова об ударах по мирным целям на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше