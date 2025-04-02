В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

В уголовном деле основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и его бывшего гендиректора Максима Басова о захвате масложирового холдинга «Солнечные продукты» появились новые подробности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, фигуранты убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.
Защита обвиняемых настаивает на коммерческом споре.
Мошкович и Басов были задержаны 26 марта. Им предъявлено обвинение по статьям мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Сейчас фигуранты находится в СИЗО.