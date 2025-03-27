Ущерб по делу основателя «Русагро» Мошковича оценили в миллиард рублей

ТАСС: Ущерб по делу основателя «Русагро» Мошковича превышает 1 млрд руб

Раскрыто имя заявителя по делу обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро»

Начало событий в новости Раскрыто имя заявителя по делу обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро»

Следствие оценило ущерб по уголовному делу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича в сумму, превышающую один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинения против миллиардера связаны с захватом масложирового холдинга «Солнечные продукты», владельцем которого является Владислав Буров. По его заявлению было возбуждено уголовное дело против Мошковича.

Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» до 25 мая. Также аналогичная мера пресечения избрана бывшему гендиректору компании Максиму Басову.