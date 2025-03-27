Дело основателя агрохолдинга «Русагро» связали с захватом холдинга «Солнечные продукты»

Дело основателя агрохолдинга «Русагро» связано с холдингом «Солнечные продукты»

Уголовное дело в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича связано с захватом масложирового холдинга «Солнечные продукты». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Мошкович вместе с сообщником хотели захватить активы холдинга «Солнечные продукты» на более чем миллиард рублей.

В сентябре 2024 года стало известно о попытке поглощения крупнейшего белгородского свиноводческого предприятия «Агро-Белогорье» группой компаний «Русагро».

Мошковича задержали 26 марта. Ранее сообщалось, что его проверяют на причастность к мошенничеству с земельными активами в Белгородской области.