Следствие проверит основателя «Русагро» на причастность к мошенническим схемам

РБК: Основателя «Русагро» Мошковича проверяют на причастность к мошенничеству

Следователи проверяют основателя «Русагро» Вадима Мошковича на причастность к мошенничеству с земельными активами в Белгородской области. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале.

По данным издания, в этом деле могут появиться дополнительные эпизоды. Сотрудники ФСБ несколько месяцев разрабатывали бизнесмена.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 201 («Злоупотреблении полномочиями») УК РФ.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года бизнесмен находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали следственные действия с основателем «Русагро» Мошковичем.