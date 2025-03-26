Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

В Москве правоохранители задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Мошковича

В Москве правоохранители задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, сейчас в офисах его компании в Москве и Белгороде идут обыски. Мошкович будет скоро допрошен.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

В сентябре 2024 года акционеры «Русагро» выступили против редомициляции с Кипра в Россию.

