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12:21, 9 сентября 2024Экономика

Акционеры российского агрохолдинга выступили против «переезда» с Кипра в Россию

Акционеры агрохолдинга «Русагро» не одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Акционеры «Русагро» выступили против редомициляции с Кипра в Россию. О решении владельцев бумаг Ros Agro Plc, которая является холдинговой структурой российского агрохолдинга, сообщает «Интерфакс».

«Переезд» компании в российский специальный административный район (САР) не была одобрен на внеочередном собрании. На фоне этого решения расписки компании на Московской бирже рухнули более чем на шесть процентов.

При этом ранее арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права Ros Agro Plc в отношении российской дочерней структуры — ПАО «Группа Русагро». Акционеры кипрской структуры смогут претендовать на «распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале. Соответствующий иск подал Минсельхоз.

В мае компания приняла решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, так как фирма не имеет технической возможности выплачивать дивиденды из-за зарубежной «прописки». При этом руководство «Русагро» приняло решение направить на развитие компании чистую прибыль за 2023 год в размере 445 миллионов рублей.

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