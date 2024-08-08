Минсельхоз РФ подал в суд на иностранного акционера «Русагро»

Минсельхоз РФ подал иск к кипрскому акционеру холдинга «Русагро»

Минсельхоз РФ 7 августа подал иск в Арбитражный суд Московской области к иностранному акционеру «Русагро». Об этом со ссылкой на картотеку дел пишет «Интерфакс».

Речь идет о кипрской холдинговая компании ПАО «Группа "Русагро» — Ros Agro Plc. Первое заседание по делу назначено судом на 5 сентября, детали заявления не сообщаются.

По закону ведомство выступает истцом в делах о приостановке корпоративных прав (например, голосовать на собраниях, распоряжаться акциями и долями) иностранных акционеров компаний из списка экономически значимых организаций (ЭЗО). «Русагро» было включено в этот перечень в середине июля. Такой статус дает возможность российским бенефициарам через суд получить доли и акции компании в прямое владение, исключив цепочки собственников иностранные организации.

В «Русагро» сообщили, что если суд встанет на сторону Минсельхоза, то «осуществление корпоративных прав Ros Agro Plc в отношении дочерней компании будет приостановлено». При этом акционеры кипрской структуры смогут претендовать на «распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро"», отмечается в пресс-релизе.