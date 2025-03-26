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16:49, 26 марта 2025Силовые структуры

Правоохранители начали следственные действия с основателем «Русагро» Мошковичем

С задержанным главой агрохолдинга «Русагро» проводятся следственные действия
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следственные действия проводятся с основателем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем по делу о хищении денежных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 201 («Злоупотреблении полномочиями») УК РФ.

По данным издания, в компании прошли обыски, в ходе которых был изъята документация.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Ранее сообщалось, что основатель агрохолдинга «Русагро» задержан.

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