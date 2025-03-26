В офисах агрохолдинга «Русагро» начались обыски

В офисах агрохолдинга «Русагро» проходят обыски

В офисах агрохолдинга «Русагро» проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, следственные действия проводятся с задержанным основателем «Русагро» Вадимом Мошковичем.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов.